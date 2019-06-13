Сьогодні на Другому донецькому водогоні стався прорив
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні о 8.35 на Другому донецькому водогоні стався порив, пише УНН з посиланням на прес-службу комунального підприємства “Компанія “Вода Донбаса”.
“Сьогодні о 8.35 на Другому донецькому водогоні стався порив. Ремонтні бригади Слов'янського регіонального управління виїхали до місця пошкодження. На період виконання ремонтних робіт буде окращена подача води містах: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, КП “Компанія “Вода Донбасу”, яка постачає воду жителям Донецької області, була частково відключена від електропостачання. Про це повідомили 22 травня у Відділі з комунікацій ПрАТ “ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля”. Вказано, що у квітні через проблеми “Води Донбасу” без водопостачання залишилися населені пункти Костянтинівського і Торецького району Донецької області.