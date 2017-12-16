Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дождь и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Лишь в большинстве южных и центральных областей осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“16 декабря в Украине будет облачно”, — говорится в сообщении.
В западных областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер здесь ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. Температура в течение суток установится на уровне 0-5 ° тепла.
На остальной территории ожидается небольшой дождь. Ветер синоптики прогнозируют южный, со скоростью 7-12 м / с, местами будут порывы со скоростью 15-20 м / с. Дневная температура установится на уровне 7-12 ° тепла, в северных, восточных и Винницкой областях — 4-9 °.
Отмечено, что только в большинстве южных и центральных областей существенных осадков не прогнозируется.
Как сообщал УНН, Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах и на Закарпатье.