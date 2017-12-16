Сьогодні на більшості території України очікуються дощ та мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Лише у переважній частині південних та центральних областей опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“16 грудня в Україні буде хмарно”, — йдеться в повідомленні.
У західних областях синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Вітер тут очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби встановиться на рівні 0-5° тепла.
На решті території очікується невеликий дощ. Вітер синоптики прогнозують південний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями будуть пориви зі швидкістю 15-20 м/с. Денна температура встановиться на рівні 7-12° тепла, у північних, східних та Вінницькій областях — 4-9°.
Зазначено, що лише у більшості південних та центральних областей істотних опадів не прогнозується.
Як повідомляв УНН, cиноптики оголосили штормове попередження в Карпатах і на Закарпатті.