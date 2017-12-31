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Сегодня на большинстве территории Украины ожидается мокрый снег

Киев • УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в Украине в восточных, западных и северных областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинские гдрометцентр.

Сегодня на большинстве территории Украины ожидается мокрый снег

“В последний день 2017 года в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных, западных, днем ​​и в северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на дорогах западных и северных областей местами ожидается гололедица.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный с переходом на Правобережье на южный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 0-5 ° тепла, на юге — до 7 ° тепла; в Карпатах — 0-4 ° мороза.

Украинские Национальные Новости

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