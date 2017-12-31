Сьогодні на більшості території України очікується мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні в Україні у східних, західних і північних областях синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів, передає УНН з посиланням на Український гдрометцентр.
“В останній день 2017 року в Україні буде хмарно з проясненнями. У східних, західних, вдень і в північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на дорогах західних та північних областей місцями очікується ожеледиця.
Вітер синоптики прогнозують північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура встановиться на рівні 0-5° тепла, на півдні — до 7° тепла; в Карпатах — 0-4° морозу.