Сегодня лунное затмение: когда наблюдать, что советуют астрологи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня вечером жители многих стран нашей планеты смогут стать свидетелями последнего в этом году лунного затмения, пишет УНН.
Когда наблюдать в Украине
Сегодняшнее лунное затмение будет частичным. Тень от Земли скроет поверхность Луны максимум на 6%.
Затмение начнется в 21:01 по киевскому времени, а его пик придется на 23:14.
Затмение будет хорошо видно жителям Северной Америки, Австралии, большинства стран Азии, Австралии, Африки и Европы.
В Украине насладиться этим астрономическим явлением можно будет при условии ясной погоды.
Что советуют астрологи
Лунное затмение всегда связано с внутренним эмоциональным миром человека. Поэтому очень важно в этот период находиться в положительных эмоциях и в гармонии с собой, рассказала в эксклюзивном комментарии для УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко.
По ее словам, важна подготовка к самому затмению.
“27 октября будут тяжелые лунные сутки и это день чистки дома, своего тела и души. Поэтому рекомендуется сделать генеральную уборку, избавиться от всего ненужного, принять ванну, жечь свечи и читать молитвы”, — рекомендует астролог.
Добавляет, что в лунное затмение важно избавиться от негативных пережитых эмоций, воздержаться от вредных привычек, отказаться от плановых операций.
“Гороскоп этого затмения достаточно сложный. Это самое сложное затмение 2023 года, потому что здесь задействована большая оппозиция важных планет. С одной стороны, нам дают возможность показать свою добродетель и заботу о других, возможность идти к миру и согласию — об этом говорят с’соединение Луны с Юпитером в знаке Тельца и узлом Раху в Овне. С другой стороны, Солнце, Меркурий и Марс в с’соединении в таком воинственном знаке, как Скорпион, что приведет к вражде и противоборству, жестким военным ситуациям в мире. И поэтому, это будет противовес между миром и войной, между жестокостью и человечностью. Такие качели будут в душе каждого из нас”, — отмечает Базиленко.
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