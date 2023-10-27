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Сьогодні місячне затемнення: коли спостерігати, що радять астрологи

Київ • УНН

 • 711131 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні ввечері мешканці багатьох країн нашої планети матимуть змогу стати свідками останнього у цьому році місячного затемнення, пише УНН.

Сьогодні місячне затемнення: коли спостерігати, що радять астрологи

Коли спостерігати в Україні

Сьогоднішнє місячне затемнення буде частковим. Тінь від Землі сховає поверхню Місяця максимум на 6%.

Затемнення розпочнеться о 21:01 за київським часом, а його пік припаде на 23:14.

Затемнення буде добре видно мешканцям Північної Америки, Австралії, більшості країн Азії, Австралії, Африки та Європи.

В Україні насолодитися цим астрономічним явищем можна буде за умови ясної погоди.

Що радять астрологи

Місячне затемнення завжди пов’язане внутрішнім емоційним світом людини. Тому дуже важливо в цей період перебувати в позитивних емоціях і в гармонії із собою, розповіла в ексклюзивному коментарі для УНН професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

За її словами, важлива підготовка до самого затемнення.

“27 жовтня буде важка місячна доба і це день чистки будинку, свого тіла і душі. Тому рекомендується зробити генеральне прибирання, позбутися всього непотрібного, прийняти ванну, палити свічки і читати молитви”, — рекомендує астрологиня.

Додає, що у місячне затемнення важливо позбутися негативних пережитих емоцій, утриматися від шкідливих звичок, відмовитися від планових операцій.

“Гороскоп цього затемнення досить складний. Це найскладніше затемнення 2023 року, тому що тут задіяна велика опозиція важливих планет. З одного боку, нам дають можливість показати свою доброчесність і турботу про інших, можливість іти до миру і злагоди — про це говорять з’єднання Місяця з Юпітером у знаку Тельця і вузлом Раху в Овні. З іншого боку, Сонце, Меркурій і Марс у з’єднанні в такому войовничому знаку, як Скорпіон, що призведе до ворожнечі та протиборства, жорстких військових ситуацій у світі. І тому, це буде противага між миром і війною, між жорстокістю і людяністю. Такі гойдалки будуть у душі кожного з нас”, — зазначає Базиленко.

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