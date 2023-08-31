"Блакитний супермісяць": у світі побачили рідкісне видовище
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Найбільший і найяскравіший Місяць у році буде видно в середу і четвер в усьому світі, пише УНН з посиланням на BBC News.
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Це рідкісний шанс побачити так званий блакитний супермісяць - востаннє це було 2009 року.
І цього року він освітив небо по всьому світу, від Азії до Близького Сходу і Південної Європи.
Блакитний Місяць буває, коли кількість днів у році означає, що повних місяців 13 замість звичайних 12.
Цей блакитний Місяць також відомий як супермісяць і буде здаватися більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Це тому, що Місяць перебуває поруч із найближчою точкою своєї орбіти навколо Землі.
Назва Місяця не має нічого спільного з кольором, а називається так тому, що не потрапляє у звичайну схему. 13-й повний місяць спостерігається приблизно кожні два з половиною роки. Вважається, що саме з цієї рідкісності й походить фраза «Одного разу, у блакитний Місяць».
Останній блакитний Місяць був у серпні 2021 року, наступний буде 2026 року.
Але поєднання блакитного Місяця і Супермісяця - "блакитного супермісяця" - трапляється набагато рідше, і доведеться почекати до 2037 року, щоб побачити його знову.