"Голубое суперлуние": в мире увидели редкое зрелище

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Самая большая и яркая Луна в году будет видна в среду и четверг во всем мире, пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Это редкий шанс увидеть так называемую голубую суперлуну - последний раз это было в 2009 году.

И в этом году она осветила небо по всему миру, от Азии до Ближнего Востока и Южной Европы.

Голубая Луна бывает, когда количество дней в году означает, что полнолуний 13 вместо обычных 12.

Эта голубая Луна также известна как суперлуна и будет казаться больше и ярче, чем обычно. Это потому, что Луна находится рядом с ближайшей точкой своей орбиты вокруг Земли.

Название Луны не имеет ничего общего с цветом, а называется так потому, что не попадает в обычную схему. 13-е полнолуние наблюдается примерно каждые два с половиной года. Считается, что именно из этой редкости и произошла фраза «Однажды, в голубую Луну».

Последняя голубая Луна была в августе 2021 года, следующая будет в 2026 году.

Но сочетание голубой Луны и Суперлуны - "голубого суперлуния" - встречается гораздо реже, и придется подождать до 2037 года, чтобы увидеть его снова.

Украинские Национальные Новости

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