Сегодня мы увидели как Россия наказана санкциями - Кулеба

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"Сегодня мы увидели как Россия наказана санкциями. И стратегия таких санкционных волн может сработать, если она будет проведена постоянно и последовательно. Путин не должен думать что это уже конец, что это уже потолок для санкций. Это давление должно нарастать", - заявил Дмитрий Кулеба во время ответа на вопрос журналисту во время брифнга в Вашингтоне.

Глава МИД Украины сказал, что рад видеть, как ряд президентов и представителей стран, в частности Джо Байден, быстро реагируют на действия России новыми и более жесткими санкциями.

"Такая динамика должна сохраняться, если Россия продолжит экскалацию. Было бы полезнее ввести некоторые санкции до вторжения, как меру пресечения, а эти санкции являются наказанием за то, что Россия уже сделала."- Добавил Дмитрий Кулеба