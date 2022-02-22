Сьогодні ми побачили як Росія покарена санкціями - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що видно, як відчула на собі санкції Росія. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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"Сьогодні ми побачили як Росія покарена санкціями. І стратегія таких санкційних хвиль може спрацювати, якщо вона беде проведена постійно та послідовно. Путін не має думати що це вже кінець, що це вже стеля для санкцій... Цей тиск повинен наростати" - заявив Дмитро Кулеба під час відповіді на запитання журналісту під час брифнгу у Вашингтоні.
Голова МЗС України сказав, що радий бачити, як низка президентів та представників країн, зокрема Джо Байден, швидко реагують на дії Росії новими та жорсткішими санкціями.
"Така динаміка мусить зберігатися, якщо Росія продовжить екскалацію... Було б корисніше ввести деякі санкції до вторгнення, як запобіжний захід, а ці санкції є покаранням за те, що Росія вже зробила..." - додав Дмитро Кулеба