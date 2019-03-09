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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Сегодня культовой кукле Barbie исполняется 60 лет

Сегодня культовой кукле Barbie исполняется 60 лет

Киев  •  УНН

 • 11404 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня празднует свое 60-летие наимоднейшая кукла мира Barbie, которая с 9 марта 1959 выпускается множеством моделей в образах многих профессий. Среди них - много таких профессий, где женщины представлены очень слабо, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Для преодоления очередного этапа в жизни компании, производитель Mattel Inc создал версии Barbie, вдохновленные женщинами - от игроков японского тенниса до супермоделей.

Компания также выпустила шесть кукол, представляющих карьеру астронавта, пилота, атлета, журналиста, политика и пожарного - все профессии, по мнению Марвел, такие, где женщины очень мало представлены.

Barbie появлялась в образе более 200 профессий - от хирурга до разработчику видео-игр, с тех пор как впервые дала о себе знать.

После критики насчет неестественно стройного тела куклы, задающего неестественную моду среди девушек, Mattel выпустили широкую серию Barbie с различными оттенками кожи и вариантами телосложения. Были даже куклы в хиджабах.

Напомним, самыми опасными для ребенка являются всевозможные куклы с мягкими пластиковыми головами вроде подделок под Barbie.

Как сообщал УНН, всемирно известная марка Barbie выпустила сразу две модели кукол, посвященные 44-летней латиноамериканской певице Дженнифер Лопес.

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