Сегодня культовой кукле Barbie исполняется 60 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня празднует свое 60-летие наимоднейшая кукла мира Barbie, которая с 9 марта 1959 выпускается множеством моделей в образах многих профессий. Среди них - много таких профессий, где женщины представлены очень слабо, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Для преодоления очередного этапа в жизни компании, производитель Mattel Inc создал версии Barbie, вдохновленные женщинами - от игроков японского тенниса до супермоделей.
Компания также выпустила шесть кукол, представляющих карьеру астронавта, пилота, атлета, журналиста, политика и пожарного - все профессии, по мнению Марвел, такие, где женщины очень мало представлены.
Barbie появлялась в образе более 200 профессий - от хирурга до разработчику видео-игр, с тех пор как впервые дала о себе знать.
После критики насчет неестественно стройного тела куклы, задающего неестественную моду среди девушек, Mattel выпустили широкую серию Barbie с различными оттенками кожи и вариантами телосложения. Были даже куклы в хиджабах.
Напомним, самыми опасными для ребенка являются всевозможные куклы с мягкими пластиковыми головами вроде подделок под Barbie.
Как сообщал УНН, всемирно известная марка Barbie выпустила сразу две модели кукол, посвященные 44-летней латиноамериканской певице Дженнифер Лопес.