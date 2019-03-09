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Сьогодні культовій ляльці Barbie виповнюється 60 років

Сьогодні культовій ляльці Barbie виповнюється 60 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні святкує своє 60-річчя наймодніша лялька світу Barbie, яка з 9 березня 1959 року виходить новими моделями в образах багатьох професій. Серед них - багато таких професій, де жінки представлені дуже слабко, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Для подолання чергового етапу в житті компанії, виробник Mattel Inc створив версії Barbie, надихнені жінками - від гравців з японського тенісу до супермоделей.

Компанія також випустила шість ляльок, що представляють кар'єру астронавта, пілота, атлета, журналіста, політика та вогнеборця - усі професії, на переконання Марвел, такі, де жінки дуже мало представлені.

Barbie з'являлася в образі більш ніж 200 професій - від хірурга до розробника відео-ігор, з тих пір як вперше дала про себе знати.

Після критики щодо неприродньо стрункого тіла ляльки, що задає неприродню моду серед дівчат, Mattel випустили широку серію Barbie з різними віддінками шкіри та варіантами конституції. Були навіть ляльки в хіджабах.

Нагадаємо, найнебезпечнішими для дитини є всілякі ляльки з м'якими пластиковими головами на кшталт підробок під Barbie

Як повідомляв УНН, всесвітньо відома марка Barbie випустила відразу дві моделі ляльок, присвячені 44-річній латиноамериканській співачці Дженніфер Лопез

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