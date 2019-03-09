Сьогодні культовій ляльці Barbie виповнюється 60 років

КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні святкує своє 60-річчя наймодніша лялька світу Barbie, яка з 9 березня 1959 року виходить новими моделями в образах багатьох професій. Серед них - багато таких професій, де жінки представлені дуже слабко, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.