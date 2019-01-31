Експерт назвала найнебезпечніші для дитини іграшки

"Те, що ми виявляли, це з пластика підробки під "Барбі", всілякі красиві ляльки - як правило, у них голови зроблені з матеріалів з великим вмістом фталатів. Пластик твердий - він відносно безпечний, а ось все, що гумове, більш м'яке , може становити велику небезпеку. Крім того, фталати знаходили в популярних іграшках "ЛОЛ" - швидше за все, це були підробки. Також велика кількість цієї речовини є в гумових іграшках, які продаються на ринках, - іграшках для купання, м'ячах, надувних матрасах", - зазначила експерт.



За її словами, фталати в великих кількостях міститися в наклейках, які масово купують дітям на кожному розі.

Також велику небезпеку являють собою не оригінальні маси і глини для ліплення, а також так звані "лизуни" - від покупки такої іграшки краще взагалі відмовитися, оскільки в такої продукції часто відбувається випаровування бору в великих кількостях, що викликає алергію і бронхіальну астму. Крім того, такі іграшки можна помити і через свою м'яку структуру вони стають збором мікробів.



При цьому керівник асоціації додала, що фталати - це речовини, які впливають на наднирники, репродуктивну функцію і представляють, таким чином, серйозну небезпеку для здоров'я дитини.



Нагадаємо, маленьким дітям не слід давати горіхи, насіння, а також льодяники, оскільки дитина може вдавитися ними.



Ще в 2013 році Держспоживінспекція виявила порушення в 20 тис. іграшок з 100 тис. В результаті перевірок відповідності іграшок нормам безпеки.