Експерт назвала найнебезпечніші для дитини іграшки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Найнебезпечнішими для дитини є всілякі ляльки з м'якими пластиковими головами (на кшталт підробок під "Барбі" або "ЛОЛ"), дешеві китайські гумові іграшки для купання, м'ячі та надувні круги, а також підроблені під відомі бренди маси і глини для ліплення. Таку думку висловила глава Всеукраїнської асоціації з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова в коментарі кореспонденту УНН.
"Те, що ми виявляли, це з пластика підробки під "Барбі", всілякі красиві ляльки - як правило, у них голови зроблені з матеріалів з великим вмістом фталатів. Пластик твердий - він відносно безпечний, а ось все, що гумове, більш м'яке , може становити велику небезпеку. Крім того, фталати знаходили в популярних іграшках "ЛОЛ" - швидше за все, це були підробки. Також велика кількість цієї речовини є в гумових іграшках, які продаються на ринках, - іграшках для купання, м'ячах, надувних матрасах", - зазначила експерт.
За її словами, фталати в великих кількостях міститися в наклейках, які масово купують дітям на кожному розі.
Також велику небезпеку являють собою не оригінальні маси і глини для ліплення, а також так звані "лизуни" - від покупки такої іграшки краще взагалі відмовитися, оскільки в такої продукції часто відбувається випаровування бору в великих кількостях, що викликає алергію і бронхіальну астму. Крім того, такі іграшки можна помити і через свою м'яку структуру вони стають збором мікробів.
При цьому керівник асоціації додала, що фталати - це речовини, які впливають на наднирники, репродуктивну функцію і представляють, таким чином, серйозну небезпеку для здоров'я дитини.
Нагадаємо, маленьким дітям не слід давати горіхи, насіння, а також льодяники, оскільки дитина може вдавитися ними.
Ще в 2013 році Держспоживінспекція виявила порушення в 20 тис. іграшок з 100 тис. В результаті перевірок відповідності іграшок нормам безпеки.