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Эксперт назвала самые опасные для ребенка игрушки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Самыми опасными для ребенка являются всевозможные куклы с мягкими пластиковыми головами (вроде подделок под "Барби" или "ЛОЛ"), дешевые китайские резиновые игрушки для купания, мячи и надувные круги, а также поддельные под известные бренды массы и глины для лепки. Такое мнение выразила глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии корреспонденту УНН.

"То, что мы обнаруживали, это из пластика подделки под "Барби", всевозможные красивые куклы – как правило, у них головы сделаны из материалов с большим содержанием фталатов. Пластик твердый – он относительно безопасный, а вот все, что резиновое, более мягкое, может представлять большую опасность. Кроме того, фталаты находили в популярных игрушках "ЛОЛ" – скорее всего, это были подделки. Также большое количество этого вещества есть в резиновых игрушках, которые продаются на рынках, - игрушках для купания, мячах, надувных матрасах", - отметила эксперт.

По ее словам, фталаты в больших количествах содержаться в наклейках, которые массово покупают детям на каждом углу.
Также большую опасность представляют собой не оригинальные массы и глины для лепки, а также так называемые "лизуны" – от покупки такой игрушки лучше вообще отказаться, поскольку в такой продукции часто происходит испарение бора в больших количествах, что вызывает аллергию и бронхиальную астму. Кроме того, такие игрушки нельзя помыть и из-за своей мягкой структуры они становятся сбором микробов.

При этом руководитель ассоциации добавила, что фталаты – это вещества, которые влияют на надпочечники, репродуктивную функцию и представляют, таким образом, серьезную опасность для здоровья ребенка.

Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими.

Еще в 2013 году Госпотребинспекция выявила нарушения в 20 тыс. игрушек из 100 тыс. в результате проверок соответствия игрушек нормам безопасности.

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