Эксперт назвала самые опасные для ребенка игрушки

"То, что мы обнаруживали, это из пластика подделки под "Барби", всевозможные красивые куклы – как правило, у них головы сделаны из материалов с большим содержанием фталатов. Пластик твердый – он относительно безопасный, а вот все, что резиновое, более мягкое, может представлять большую опасность. Кроме того, фталаты находили в популярных игрушках "ЛОЛ" – скорее всего, это были подделки. Также большое количество этого вещества есть в резиновых игрушках, которые продаются на рынках, - игрушках для купания, мячах, надувных матрасах", - отметила эксперт.



По ее словам, фталаты в больших количествах содержаться в наклейках, которые массово покупают детям на каждом углу.

Также большую опасность представляют собой не оригинальные массы и глины для лепки, а также так называемые "лизуны" – от покупки такой игрушки лучше вообще отказаться, поскольку в такой продукции часто происходит испарение бора в больших количествах, что вызывает аллергию и бронхиальную астму. Кроме того, такие игрушки нельзя помыть и из-за своей мягкой структуры они становятся сбором микробов.



При этом руководитель ассоциации добавила, что фталаты – это вещества, которые влияют на надпочечники, репродуктивную функцию и представляют, таким образом, серьезную опасность для здоровья ребенка.



Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими.



Еще в 2013 году Госпотребинспекция выявила нарушения в 20 тыс. игрушек из 100 тыс. в результате проверок соответствия игрушек нормам безопасности.