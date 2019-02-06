Сегодня депутаты не приняли никакого решения

Парламент не поддержал проект постановления о рекомендациях депутатских слушаний на тему "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата" (№9129). За данный проект проголосовало только 152 депутата, что является недостаточным для принятия.



Большую часть дня парламент рассматривал поправки к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции" (№6746).



Как сообщал УНН, Рада не смогла утвердить повестку дня на неделю.