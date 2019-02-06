Сьогодні депутати не ухвалили жодного рішення

Парламент не підтримав проект постанови про рекомендації депутатських слухань на тему "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату" (№9129). За даний проект проголосувало лише 152 депутати, что є недостатнім для прийняття позитивного рішення.



Більшу частину дня парламент розглядав правки до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції" (№6746).



Як повідомляв УНН, Рада не змогла затвердити порядок денний на тиждень.