Рада не змогла затвердити порядок денний на тиждень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Верховна Рада Україна у вівторок не змогла затвердити тижневий порядок денний пленарних засідань. Народні депутати віддали за цю пропозицію лише 169 голосів, передає УНН.

Після кількох провальних спроб проголосувати законопроект №9285 щодо перейменування військкоматів, його було відхилено.

Після цього депутатам запропонували проголосувати за затвердження тижневого порядку денного. Народні депутати не підтримали пропозицію. Головуючий повідомив, що через це на розгляд будуть вноситися лише законопроекти у другому читанні та проекти постанов.

Нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій перелічив плани Ради на нову сесію.

Українські Національні Новини

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