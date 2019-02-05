Рада не змогла затвердити порядок денний на тиждень

Після кількох провальних спроб проголосувати законопроект №9285 щодо перейменування військкоматів, його було відхилено.

Після цього депутатам запропонували проголосувати за затвердження тижневого порядку денного. Народні депутати не підтримали пропозицію. Головуючий повідомив, що через це на розгляд будуть вноситися лише законопроекти у другому читанні та проекти постанов.

Нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій перелічив плани Ради на нову сесію.