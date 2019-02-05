Рада відхилила законопроект про перейменування військових комісаріатів

У Раді не вистачило мінімально необхідних 226-ти голосів для ухвалення рішення.



У законопроекті пропонується внести низку змін і доповнень до законодавчих актів України: Житлового Кодексу Української РСР, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про оборону України", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про військовий обов’язок і військову службу" та ін. "з метою реформування системи військових комісаріатів".

Цими змінами пропонується створити на базі військових комісаріатів територіальні (місцеві) центри комплектування та соціальної підтримки.



Як повідомляв УНН, Рада планує реформувати військкомати.