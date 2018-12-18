Рада планує реформувати військкомати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про зміни до законодавства у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів. За цей законопроект №9285 народні депутати віддали 238 голосів, передає УНН.
У законопроекті пропонується внести низку змін і доповнень до законодавчих актів України: Житлового Кодексу Української РСР, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про оборону України", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про військовий обов’язок і військову службу" та ін. "з метою реформування системи військових комісаріатів".
Цими змінами пропонується створити на базі військових комісаріатів територіальні (місцеві) центри комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, про те, що військкомати переформують у центри комплектування, повідомили в Міноборони ще у вересні. До кінця цього року переформування планували у чотирьох областях України.