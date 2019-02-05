Рада отклонила законопроект о переименовании военных комиссариатов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховная Рада отклонила законопроект законопроект № 9285 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов", передает УНН.
В Раде не хватило минимально необходимых 226-ти голосов для принятия решения.
В законопроекте предлагается внести ряд изменений и дополнений в законодательные акты Украины: Жилищного Кодекса Украинской ССР, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины "Об обороне Украины", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О воинской обязанности и военной службе "и др. "С целью реформирования системы военных комиссариатов".
Этими изменениями предлагается создать на базе военных комиссариатов территориальные (местные) центры комплектования и социальной поддержки.
Как сообщал УНН, Рада планирует реформировать военкоматы.