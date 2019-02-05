Рада не смогла утвердить повестку дня на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Верховная Рада Украины во вторник не смогла утвердить недельную повестку дня пленарных заседаний. Народные депутаты отдали за это предложение только 169 голосов, передает УНН.
После нескольких провальных попыток проголосовать законопроект №9285 относительно переименования военкоматов, он был отклонен.
После этого депутатам предложили проголосовать за утверждение недельной повестки дня. Народные депутаты не поддержали предложение. Председательствующий сообщил, что из-за этого на рассмотрение будут вноситься только законопроекты во втором чтении и проекты постановлений.
Напомним, председатель ВР Андрей Парубий перечислил планы Совета на новую сессию.