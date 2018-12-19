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Сегодня День Святого Николая

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня, 19 декабря, католики и православные празднуют и чтят память Святого Николая. Об этом передает УНН.

Сегодня День Святого Николая

Сегодня православные и католики отмечают День Святого Николая Чудотворца. Святой Николай - чудотворец, благотворитель, волшебник. В ночь на 19 декабря, в день его памяти, он разносит подарки детям, поздравляет с зимой, благословляет на добрые дела. Его иконы есть в каждой церкви.

По традиции, этой ночью дети получают подарки под подушками. Поэтому они верят в чудо, совершаемое святым Николаем и учатся у святого быть милосердными. Святой Николай опекает воинов, водителей и теми, кто путешествует, помогает бедным в затруднении; считается покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.

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В память о милосердии святого Николая, в этот день отмечается Международный день помощи бедным.

Напомним, в среду, 19 декабря, в 15:00 начнется Парад (торжественное шествие) помощников-волонтеров святого Николая.

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