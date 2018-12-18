Українці більше вірять у Святого Миколая, ніж у Діда Мороза
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За результатами дослідження, 43% українців вказали, що вірять в Святого Миколая, чверть опитаних заявили про те, що вірять у Діда Мороза. Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг", передає УНН.
"43% вказали, що вірять у Святого Миколая (проти 37% у 2016 р.). Водночас половина заявили, що не вірять в нього. У свою чергу, в Діда Мороза вірять чверть опитаних українців, майже 70% – не вірять", - повідомили в групі.
При цьому автори дослідження додали, що найбільше вірять у Святого Миколая на Заході (63%), в інших регіонах таких трохи більше третини. Чим молодші та чим більш забезпечені респонденти, тим більше вони вірять у Святого Миколая. Більше половини опитаних віком від 30 до 50 років зазначили про свою віру у святого. Також більше їх серед жінок і жителів сіл. У Діда Мороза вірять переважно молодші й більш забезпечені українці.
Крім того, майже 70% опитаних українців мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая. Близько 30% – такої традиції не мають.
Також результати дослідження показали, що більше 40% назвали улюбленим новорічним святом Новий Рік та Різдво. Ще для 7% опитаних таким є День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. Тільки 3% не подобається жодне з перерахованих свят. Кількість тих, хто любить Новий рік, поступово зменшується з роками (з 49% у 2011-му до 43%).
Дані були отримані в результаті соцопитування населення України віком від 18 років протягом 16-25 листопада 2018 році. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, Діда Мороза і Снігуроньку для привітання дітей можна запрошувати додому не раніше п’ятирічного віку, оскільки спілкування за такими персонажами може викликати стрес у малюків.