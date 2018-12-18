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Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

Киев • УНН

 • 11634 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. По результатам исследования, 43% украинцев указали, что верят в Святого Николая, четверть опрошенных заявили о том, что верят в Деда Мороза. Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг", передает УНН.

Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

"43% указали, что верят в Святого Николая (против 37% в 2016 г.). В то же время половина заявили, что не верят в него. В свою очередь, в Деда Мороза верят четверть опрошенных украинцев, почти 70% - не верят", - сообщили в группе.

При этом авторы исследования добавили, что больше всего верят в Святого Николая на Западе (63%), в других регионах таких чуть больше трети. Чем моложе и чем более обеспечены респонденты, тем больше они верят в Святого Николая. Более половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет отметили свою веру в святого. Также больше их среди женщин и жителей сел. В Деда Мороза верят преимущественно молодые и более обеспеченные украинцы.

Кроме того, почти 70% опрошенных украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Около 30% - такой традиции не имеют.

Также результаты исследования показали, что более 40% назвали любимым новогодним праздником Новый Год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таковым является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год. Только 3% не нравится ни одно из перечисленных праздников. Количество тех, кто любит Новый год, постепенно уменьшается с годами (с 49% в 2011-м до 43%).

Данные были получены в результате соцопроса населения Украины старше 18 лет в течение 16-25 ноября 2018 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, Деда Мороза и Снегурочку для поздравления детей можно приглашать домой не раньше пятилетнего возраста, поскольку общение с такими персонажами может вызвать стресс у детей.

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