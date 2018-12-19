Сьогодні День Святого Миколая
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, 19 грудня, католики та православні святкують та вшановують день пам’яті Святого Миколая. Про це передає УНН.
Сьогодні православні та католики відмічають День Святого Миколая Чудотворця. Святий Миколай - чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою, благословляє на добрі справи. Його ікони є в кожній церкві.
За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками. Тому вони вірять у диво, звершуване святим Миколаєм і вчаться в святого бути милосердними. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті; вважається покровителем дітей і студентів, моряків, торговців, і лучників.
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В пам'ять про милосердя святого Миколая, цього дня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.
Нагадаємо, у середу, 19 грудня, о 15:00 розпочнеться Парад (урочиста хода) помічників-волонтерів святого Миколая.