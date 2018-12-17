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У Києві відбудеться парад помічників святого Миколая

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У середу, 19 грудня, о 15:00 розпочнеться Парад (урочиста хода) помічників-волонтерів святого Миколая. Про це повідомили у прес-службі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, передає УНН.

У Києві відбудеться парад помічників святого Миколая

“Хода почнеться від будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36). На початку заходу (будуть іти — ред.) одягнені у новорічні костюми волонтери мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва та лідери дитячих та молодіжних громадських організацій отримають від Посланців миру Всеукраїнської молодіжної громадської організації (ВМГО) „Національна Організація Скаутів України“ Світло Миру з Віфлеєму — символ Миру та злагоди. Після чого молодь із привітаннями крокуватиме на Контрактову площу, вітатиме киян та гостей столиці”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ випустить “новорічну монету”

Хода проходить у рамках традиційної акції КМЦСССДМ “Не забудь привітати”, що проводиться більш ніж 15 років поспіль та спрямована на привітання дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (у тому числі з сімей, які внутрішньо переміщені зі сходу України, а також із сімей, де є учасники АТО, багатодітні, малозабезпечені сім’ї тощо).

Як повідомляв УНН раніше, головна новорічна ялинка країни на Софіївський площі столиці ще не прикрашена повністю, але вже сяє.

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