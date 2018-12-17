В Киеве состоится парад помощников-волонтеров святого Николая

“Шествие начнется от здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36). В начале мероприятия (будут идти — ред.) одеты в новогодние костюмы волонтеры сети Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи г. Киева и лидеры детских и молодежных общественных организаций получат от Посланников мира Всеукраинской молодежной общественной организации (ВМОО) „Национальная Организация Скаутов Украины“ Свет мира из Вифлеема — символ мира и согласия. После чего молодежь отправится с поздравлениями шагать на Контрактовую площадь, приветствовать киевлян и гостей столицы”, — говорится в сообщении.

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Походка проходит в рамках традиционной акции КМЦСССДМ “Не забудь поздравить”, которая проводится более 15 лет подряд и направлена ​​на приветствие детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (в том числе из семей, внутренне перемещенные с востока Украины, а также из семей, где есть участники АТО, многодетные, малообеспеченные семьи и т.д.).

Как сообщал УНН ранее, главная новогодняя елка страны на Софиевский площади столицы еще не украшена полностью, но уже сияет.