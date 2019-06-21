Сегодня день летнего солнцестояния
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Летнее солнцестояние, которое приходится на 21 июня, является началом астрономического лета в северном полушарии, передает УНН.
Летнее солнцестояние, или "солнцеворот" означает пик продолжительности светлого времени суток. Именно на 20 или 21 июня (в зависимости от года) приходится самый длинный день и самая короткая ночь для северного полушария.
В этот день Солнце достигает своего наивысшего положения. Далее в конце июня и июле оно начнет спускаться ниже над горизонтом, делая световой день короче.
В 2019 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня в 18:54 по киевскому времени, указали на кафедре метеорологии и климатологии КНУ.
Два раза в год приходит день, когда Солнце находится на максимальной угловом расстоянии от небесного экватора.
Для язычников солнце имало божественную власть над всем живым, а летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы, который воплощается в достаток с созреванием урожая. Однако середина лета напоминала также о предстоящем сокращении светового дня и неминуемое приближение осени, а потом и зимы.
Напомним, в Украине сегодня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди. Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля.