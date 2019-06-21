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Сьогодні день літнього сонцестояння

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Літнє сонцестояння, яке припадає на 21 червня, є початком астрономічного літа в північній півкулі, передає УНН.

Сьогодні день літнього сонцестояння

Літнє сонцестояння, або "сонцеворот", означає пік тривалості світлого часу доби. Саме на 20 або 21 червня (залежно від року) припадає найдовший день і найкоротша ніч для північної півкулі.

У цей день Сонце досягає свого найвищого положення. Далі у кінці червня і липні воно почне спускатися нижче над горизонтом, роблячи світловий день коротшим.

У 2019 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня о 18:54 за київським часом, вказали на кафедрі метеорології та кліматології КНУ.

Два рази на рік приходить день, коли Сонце перебуває на максимальній кутовій відстані від небесного екватора.

Для язичників сонце мало божественну владу над усім живим, а літнє сонцестояння означало найвищий розквіт всіх сил природи, який втілюється в достаток з дозріванням врожаю. Однак середина літа нагадувала також про майбутнє скорочення світлового дня і неминуче наближення осені, а потім і зими.

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікується у більшості областей суха спекотна погода, на заході дощитиме. Температура повітря вдень сягатиме місцями 36 градусів вище нуля.

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