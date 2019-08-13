Сегодня из-за матча "Динамо" в квалификации ЛЧ могут ограничить работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня на НСК “Олимпийский” состоится матч киевского “Динамо” и бельгийского “Брюгге”. По соображениям безопасности возможно ограничение или закрытие на вход некоторых станций столичного метро. Об этом говорится в сообщении прессслужбы КП “Киевский Метрополитен”, передает УНН.
“13 августа, в связи с проведением на стадионе НСК „Олимпийский“ футбольного матча между командами „Динамо“ и „Брюгге“ возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена”, — сообщили в метрополитене.
Так, сообщается о возможном ограничении или закрытии на вход для пассажиров станции “Олимпийская” перед началом футбольного матча и станций “Олимпийская”, “Дворец спорта” и “Площадь Льва Толстого” после его окончания.
Механизм применяется из соображений безопасности, отмечают в КП.
Как сообщал УНН, чемпион Хорватии по каратэ станет главным арбитром матча “Динамо” — “Брюгге”.