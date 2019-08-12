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Чемпіон Хорватії по карате стане головним арбітром матчу "Динамо" – "Брюгге"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА призначив для роботи на матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та бельгійським "Брюгге" суддівську бригаду з Хорватії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Арбітр у полі – 43-річний Іван Бебек. У юнацькі роки рефері став чемпіоном Хорватії з карате, але потім зосередився на футбольному арбітражі. Має категорію ФІФА з 2003-го року.

За час роботи на міжнародній арені двічі перетинався з київською командою: у 2013-му хорват зафіксував виїзну поразку "Динамо" від французького "Бордо" в 1/16 фіналу Ліги Європи (0:1), а у 2018-му на груповому етапі того ж турніру "біло-сині" перемогли на виїзді казахстанську "Астану" (1:0).

Асистентами арбітра виступлять Горан Патакі і Боян Зобеніца, четвертий арбітр – Маріо Зебец, спостерігач арбітражу – Штефан Месснер (Австрія). Делегат УЄФА – Адріан Іксарі (Молдова).

Додамо, що матч "Динамо" – "Брюгге" відбудеться 13 серпня на НСК "Олімпійський" о 20:30.

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