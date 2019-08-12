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Чемпион Хорватии по каратэ станет главным арбитром матча "Динамо" - "Брюгге"

Киев  •  УНН

 • 10165 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" судейскую бригаду из Хорватии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Арбитр в поле - 43-летний Иван Бебек. В юношеские годы рефери стал чемпионом Хорватии по каратэ, но потом сосредоточился на футбольном арбитраже. Имеет категорию ФИФА с 2003 года.

За время работы на международной арене дважды пересекался с киевской командой: в 2013-м хорват зафиксировал выездное поражение "Динамо" от французского "Бордо" в 1/16 финала Лиги Европы (0:1), а в 2018-м на групповом этапе того же турнира "бело-синие" победили на выезде казахстанскую "Астану" (1:0).

Ассистентами арбитра выступят Горан Патаки и Боян Зобеница, четвертый арбитр - Марио Зебец, наблюдатель арбитража - Штефан Месснер (Австрия). Делегат УЕФА - Адриан Иксари (Молдова).

Добавим, что матч "Динамо" - "Брюгге" состоится 13 августа на НСК "Олимпийский" в 20:30.

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