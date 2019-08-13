Сьогодні через матч "Динамо" у кваліфікації ЛЧ можуть обмежити роботу метро

“13 серпня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ та „Брюгге“ можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — повідомили в метрополітені.

Так, повідомляється про можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції “Олімпійська” перед початком футбольного матчу та станцій “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого” після його закінчення.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, зазначають у КП.

Як повідомляв УНН, чемпіон Хорватії по карате стане головним арбітром матчу “Динамо” — “Брюгге”.