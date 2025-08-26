Собственные батареи не по карману: Porsche отказывается от своего же производства аккумуляторов

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 13715 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 13337 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 21616 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 112059 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 71826 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 68835 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 198551 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 188576 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70769 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67904 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.6м/с
70%
748мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 18879 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 11574 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 12717 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 12930 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 6508 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 2574 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 13705 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 93174 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 112049 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 198545 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 6552 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 14950 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 93174 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 62583 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 99375 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

Собственные батареи не по карману: Porsche отказывается от своего же производства аккумуляторов

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Porsche отменяет планы запуска собственного производства аккумуляторов из-за высоких затрат и замедленного роста рынка электрокаров. Дочерняя компания Cellforce теперь сосредоточится только на исследованиях и разработках.

Собственные батареи не по карману: Porsche отказывается от своего же производства аккумуляторов

Несмотря на рост продаж электромобилей, Porsche отменяет планы по запуску собственного производства аккумуляторов. Компания заявила, что бизнес-модель оказалась экономически невыгодной из-за слишком высоких затрат и замедленного роста глобального рынка электрокаров. Об этом сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

Автопроизводитель Porsche официально отказался от планов создавать собственные аккумуляторы для электромобилей. Его дочерняя компания Cellforce, которая должна была стать производственным хабом, теперь сокращает операционную деятельность и сосредоточится только на исследованиях и разработках.

Решение объяснили отсутствием необходимого масштаба производства и высокими затратами на запуск. 

Из-за объемов производства и отсутствия эффекта масштаба Porsche больше не занимается собственным производством аккумуляторных элементов

- заявил гендиректор компании и Volkswagen Group Оливер Блум.

Хотя электромобили и гибриды составляют уже 36% мировых продаж Porsche, компания признала, что мировой спрос развивается медленнее, чем прогнозировали. В США и Китае – ключевых рынках бренда – ситуация осложнилась еще и политическими факторами: отменой льгот, ослаблением программ чистой энергии и падением спроса. Это дает бензиновым моделям Porsche шанс задержаться на рынке значительно дольше, чем предполагалось.

Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследование25.08.2025, 15:04 • 10517 просмотров

Cellforce успела начать пилотное производство и разработку элементов для электрокаров, но полноценного завода, способного обеспечить даже 10 000 седанов Taycan в год, так и не было создано. Вместо этого компания сосредоточится на сотрудничестве с другими подразделениями Volkswagen Group и V4Smart – производителем аккумуляторов, уже поставляющим элементы для гибридного 911 GTS.

Ситуация Porsche не уникальна. Европейские стартапы в этой отрасли сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей CATL и BYD, которые контролируют значительную часть цепи поставок и предлагают аккумуляторы по более низким ценам. Показательным стало и банкротство шведской компании Northvolt в США, которая не смогла достичь нужных масштабов несмотря на миллиардные инвестиции.

Теперь рынок аккумуляторов для электромобилей все больше концентрируется в руках нескольких гигантов, таких как CATL, BYD и LG Energy Solution, тогда как меньшие игроки либо уходят из бизнеса, либо вынуждены менять стратегию.

Volkswagen Group, несмотря на шаг Porsche, продолжает масштабные инвестиции в собственные аккумуляторные заводы в Испании, Германии и Канаде, а также в технологии твердотельных батарей следующего поколения.

Акции Nissan упали после продажи Mercedes-Benz своей доли26.08.2025, 08:29 • 2266 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Volkswagen
Группа компаний "Мерседес-Бенц
Nissan
Канада
Китай
Соединённые Штаты