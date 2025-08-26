Собственные батареи не по карману: Porsche отказывается от своего же производства аккумуляторов

Несмотря на рост продаж электромобилей, Porsche отменяет планы по запуску собственного производства аккумуляторов. Компания заявила, что бизнес-модель оказалась экономически невыгодной из-за слишком высоких затрат и замедленного роста глобального рынка электрокаров. Об этом сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Автопроизводитель Porsche официально отказался от планов создавать собственные аккумуляторы для электромобилей. Его дочерняя компания Cellforce, которая должна была стать производственным хабом, теперь сокращает операционную деятельность и сосредоточится только на исследованиях и разработках.

Решение объяснили отсутствием необходимого масштаба производства и высокими затратами на запуск.

Из-за объемов производства и отсутствия эффекта масштаба Porsche больше не занимается собственным производством аккумуляторных элементов - заявил гендиректор компании и Volkswagen Group Оливер Блум.

Хотя электромобили и гибриды составляют уже 36% мировых продаж Porsche, компания признала, что мировой спрос развивается медленнее, чем прогнозировали. В США и Китае – ключевых рынках бренда – ситуация осложнилась еще и политическими факторами: отменой льгот, ослаблением программ чистой энергии и падением спроса. Это дает бензиновым моделям Porsche шанс задержаться на рынке значительно дольше, чем предполагалось.

Cellforce успела начать пилотное производство и разработку элементов для электрокаров, но полноценного завода, способного обеспечить даже 10 000 седанов Taycan в год, так и не было создано. Вместо этого компания сосредоточится на сотрудничестве с другими подразделениями Volkswagen Group и V4Smart – производителем аккумуляторов, уже поставляющим элементы для гибридного 911 GTS.

Ситуация Porsche не уникальна. Европейские стартапы в этой отрасли сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей CATL и BYD, которые контролируют значительную часть цепи поставок и предлагают аккумуляторы по более низким ценам. Показательным стало и банкротство шведской компании Northvolt в США, которая не смогла достичь нужных масштабов несмотря на миллиардные инвестиции.

Теперь рынок аккумуляторов для электромобилей все больше концентрируется в руках нескольких гигантов, таких как CATL, BYD и LG Energy Solution, тогда как меньшие игроки либо уходят из бизнеса, либо вынуждены менять стратегию.

Volkswagen Group, несмотря на шаг Porsche, продолжает масштабные инвестиции в собственные аккумуляторные заводы в Испании, Германии и Канаде, а также в технологии твердотельных батарей следующего поколения.

