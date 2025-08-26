Власні батареї не по кишені: Porsche відмовляється від свого ж виробництва акумуляторів

$41.430.15
06:24 • 13559 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 13217 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 21532 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 111897 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 71761 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68799 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 198443 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 188554 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70761 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67887 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС
26 серпня, 01:35
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю
26 серпня, 02:44
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня
03:18
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"
04:58
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
06:39
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ
08:06
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
06:24
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 111901 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 198447 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Херсонська область
Курська область
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Пістолет

Власні батареї не по кишені: Porsche відмовляється від свого ж виробництва акумуляторів

Київ • УНН

 6 перегляди

Porsche скасовує плани запуску власного виробництва акумуляторів через високі витрати та сповільнене зростання ринку електрокарів. Дочірня компанія Cellforce тепер зосередиться лише на дослідженнях та розробках.

Власні батареї не по кишені: Porsche відмовляється від свого ж виробництва акумуляторів

Попри зростання продажів електромобілів, Porsche скасовує плани запуску власного виробництва акумуляторів. Компанія заявила, що бізнес-модель виявилася економічно невигідною через надто високі витрати та сповільнене зростання глобального ринку електрокарів. Про це повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Автовиробник Porsche офіційно відмовився від планів створювати власні акумулятори для електромобілів. Його дочірня компанія Cellforce, яка мала стати виробничим хабом, тепер скорочує операційну діяльність і зосередиться лише на дослідженнях та розробках.

Рішення пояснили відсутністю необхідного масштабу виробництва та високими витратами на запуск. 

Через обсяги виробництва та відсутність ефекту масштабу Porsche більше не займається власним виробництвом акумуляторних елементів

– заявив гендиректор компанії та Volkswagen Group Олівер Блум.

Хоча електромобілі й гібриди становлять уже 36% світових продажів Porsche, компанія визнала, що світовий попит розвивається повільніше, ніж прогнозували. У США та Китаї – ключових ринках бренду – ситуація ускладнилася ще й політичними факторами: скасуванням пільг, ослабленням програм чистої енергії та падінням попиту. Це дає бензиновим моделям Porsche шанс затриматися на ринку значно довше, ніж передбачалося.

Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідження
25.08.25, 15:04

Cellforce встигла розпочати пілотне виробництво та розробку елементів для електрокарів, але повноцінного заводу, здатного забезпечити навіть 10 000 седанів Taycan на рік, так і не було створено. Замість цього компанія зосередиться на співпраці з іншими підрозділами Volkswagen Group та V4Smart – виробником акумуляторів, що вже постачає елементи для гібридного 911 GTS.

Ситуація Porsche не унікальна. Європейські стартапи в цій галузі стикаються з жорсткою конкуренцією з боку китайських виробників CATL та BYD, які контролюють значну частину ланцюга постачань і пропонують акумулятори за нижчими цінами. Показовим стало й банкрутство шведської компанії Northvolt у США, що не змогла досягти потрібних масштабів попри мільярдні інвестиції.

Тепер ринок акумуляторів для електромобілів усе більше концентрується у руках кількох гігантів, таких як CATL, BYD та LG Energy Solution, тоді як менші гравці або йдуть з бізнесу, або змушені змінювати стратегію.

Volkswagen Group, попри крок Porsche, продовжує масштабні інвестиції у власні акумуляторні заводи в Іспанії, Німеччині та Канаді, а також у технології твердотільних батарей наступного покоління.

Акції Nissan впали після продажу Mercedes-Benz своєї частки
26.08.25, 08:29

Степан Гафтко

Новини СвітуАвто
Volkswagen
Mercedes-Benz Group
Nissan
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки