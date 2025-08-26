Власні батареї не по кишені: Porsche відмовляється від свого ж виробництва акумуляторів
Porsche скасовує плани запуску власного виробництва акумуляторів через високі витрати та сповільнене зростання ринку електрокарів. Дочірня компанія Cellforce тепер зосередиться лише на дослідженнях та розробках.
Попри зростання продажів електромобілів, Porsche скасовує плани запуску власного виробництва акумуляторів. Компанія заявила, що бізнес-модель виявилася економічно невигідною через надто високі витрати та сповільнене зростання глобального ринку електрокарів. Про це повідомляє InsideEVs, пише УНН.
Автовиробник Porsche офіційно відмовився від планів створювати власні акумулятори для електромобілів. Його дочірня компанія Cellforce, яка мала стати виробничим хабом, тепер скорочує операційну діяльність і зосередиться лише на дослідженнях та розробках.
Рішення пояснили відсутністю необхідного масштабу виробництва та високими витратами на запуск.
Через обсяги виробництва та відсутність ефекту масштабу Porsche більше не займається власним виробництвом акумуляторних елементів
Хоча електромобілі й гібриди становлять уже 36% світових продажів Porsche, компанія визнала, що світовий попит розвивається повільніше, ніж прогнозували. У США та Китаї – ключових ринках бренду – ситуація ускладнилася ще й політичними факторами: скасуванням пільг, ослабленням програм чистої енергії та падінням попиту. Це дає бензиновим моделям Porsche шанс затриматися на ринку значно довше, ніж передбачалося.
Cellforce встигла розпочати пілотне виробництво та розробку елементів для електрокарів, але повноцінного заводу, здатного забезпечити навіть 10 000 седанів Taycan на рік, так і не було створено. Замість цього компанія зосередиться на співпраці з іншими підрозділами Volkswagen Group та V4Smart – виробником акумуляторів, що вже постачає елементи для гібридного 911 GTS.
Ситуація Porsche не унікальна. Європейські стартапи в цій галузі стикаються з жорсткою конкуренцією з боку китайських виробників CATL та BYD, які контролюють значну частину ланцюга постачань і пропонують акумулятори за нижчими цінами. Показовим стало й банкрутство шведської компанії Northvolt у США, що не змогла досягти потрібних масштабів попри мільярдні інвестиції.
Тепер ринок акумуляторів для електромобілів усе більше концентрується у руках кількох гігантів, таких як CATL, BYD та LG Energy Solution, тоді як менші гравці або йдуть з бізнесу, або змушені змінювати стратегію.
Volkswagen Group, попри крок Porsche, продовжує масштабні інвестиції у власні акумуляторні заводи в Іспанії, Німеччині та Канаді, а також у технології твердотільних батарей наступного покоління.
