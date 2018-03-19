Собчак потребовала, чтобы Путин освободил Сенцова и Кольченко

"Ксения Собчак сегодня встретилась с Путиным. Главный смысл встречи был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование). Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть", - написала Литвинович.

В списке находятся такие фамилии:

1. Борисов Дмитрий Валерьевич

2. Зимовец Станислав Сергеевич

3. Кольченко Александр Александрович

4. Лапыгин Владимир Иванович

5. Мохнаткин Сергей Евгеньевич

6. Навальный Олег Анатольевич

7. Парпулов Петр Иванович

8. Парфенов Валерий Николаевич

9. Пичугин Алексей Владимирович

10. Политиков Алексей Владимирович

11. Резников Сергей Петрович

12. Сенцов Олег Геннадьевич

13. Соколов Александр Александрович

14. Тюменцев Вадим Викторович

15. Староверов Юрий Викторович

16. Шпаков Александр Юрьевич

Напомним, 16 марта украинский политзаключенный в России Олег Сенцов написал письмо близким.