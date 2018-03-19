Собчак потребовала, чтобы Путин освободил Сенцова и Кольченко

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16069 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20961 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75764 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102075 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109200 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116569 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133028 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Собчак потребовала, чтобы Путин освободил Сенцова и Кольченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину список политзаключенных из 16 человек, среди которых есть украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко. Об этом в Facebook написала доверенное лицо Собчак Марина Литвинович, передает УНН.

"Ксения Собчак сегодня встретилась с Путиным. Главный смысл встречи был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование). Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть", - написала Литвинович.

В списке находятся такие фамилии:
1. Борисов Дмитрий Валерьевич
2. Зимовец Станислав Сергеевич
3. Кольченко Александр Александрович
4. Лапыгин Владимир Иванович
5. Мохнаткин Сергей Евгеньевич
6. Навальный Олег Анатольевич
7. Парпулов Петр Иванович
8. Парфенов Валерий Николаевич
9. Пичугин Алексей Владимирович
10. Политиков Алексей Владимирович
11. Резников Сергей Петрович
12. Сенцов Олег Геннадьевич
13. Соколов Александр Александрович
14. Тюменцев Вадим Викторович
15. Староверов Юрий Викторович
16. Шпаков Александр Юрьевич

Напомним, 16 марта украинский политзаключенный в России Олег Сенцов написал письмо близким.

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