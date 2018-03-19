Собчак зажадала, щоб Путін звільнив Сенцова і Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту Росії Володимиру Путіну список політв'язнів з 16 осіб, серед яких є українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко. Про це в Facebook написала довірена особа Собчак Марина Литвинович, передає УНН.
"Ксенія Собчак сьогодні зустрілася з Путіним. Головний сенс зустрічі був в тому, щоб передати йому список політичних в'язнів і зажадати їх звільнити (амністія, помилування). Путін пообіцяв розглянути цей список. Надія деяка є", - написала Литвинович.
У списку вказані такі імена та прізвища:
1. Борисов Дмитро Валерійович
2. Зимовець Станіслав Сергійович
3. Кольченко Олександр Олександрович
4. Лапигін Володимир Іванович
5. Мохнаткін Сергій Євгенович
6. Навальний Олег Анатолійович
7. Парпулов Петро Іванович
8. Парфьонов Валерій Миколайович
9. Пічугін Олексій Володимирович
10. Політиков Олексій Володимирович
11. Резніков Сергій Петрович
12. Сенцов Олег Геннадійович
13. Соколов Олександр Олександрович
14. Тюменцев Вадим Вікторович
15. Старовєров Юрій Вікторович
16. Шпаков Олександр Юрійович
Нагадаємо, 16 березня український політв'язень в Росії Олег Сенцов написав листа близьким.