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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137418 просмотра

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Собака, которую взяли в самолет для эмоциональной поддержки, изуродовала пассажиру лицо

Собака, которую взяли в самолет для эмоциональной поддержки, изуродовала пассажиру лицо

Киев  •  УНН

 • 38359 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Пассажир Марлин Джексон, который пользовался услугами авиакомпании Delta Airlines, подал в суд после инцидента, во время которого собака другого пассажира напала на Джексона, и изуродовала ему лицо. Об этом сообщает The Atlanta Journal, передает УНН.

Ситуация произошла еще в 2017 году, однако в суд пострадавший Марлин Джексон обратился только недавно.

Отмечается, что пассажир взял свою собаку в салон как "животное эмоциональной поддержки".

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Во время перелета пес внезапно вскочил и вцепился Джексону в лицо. В результате нападения животного, мужчине наложили 28 швов, также добавляется, что тот потерял чувствительность в некоторых частях лица, а сам инцидент "сломал ему жизнь".

Мужчина обвинил авиакомпанию Delta Airlines, в том, что работники ничего не сделали.

Как сообщал УНН, бродячие собаки затянули малолетнего ребенка в канализационную трубу в российском Подмосковье.

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