Собака, которую взяли в самолет для эмоциональной поддержки, изуродовала пассажиру лицо
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Пассажир Марлин Джексон, который пользовался услугами авиакомпании Delta Airlines, подал в суд после инцидента, во время которого собака другого пассажира напала на Джексона, и изуродовала ему лицо. Об этом сообщает The Atlanta Journal, передает УНН.
Ситуация произошла еще в 2017 году, однако в суд пострадавший Марлин Джексон обратился только недавно.
Отмечается, что пассажир взял свою собаку в салон как "животное эмоциональной поддержки".
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Во время перелета пес внезапно вскочил и вцепился Джексону в лицо. В результате нападения животного, мужчине наложили 28 швов, также добавляется, что тот потерял чувствительность в некоторых частях лица, а сам инцидент "сломал ему жизнь".
Мужчина обвинил авиакомпанию Delta Airlines, в том, что работники ничего не сделали.
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