Собака, якого взяли до літака для емоційної підтримки, спотворила пасажиру обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Пасажир Марлін Джексон, який користувався послугами авіакомпанії Delta Airlines подав до суду після інциденту, під час якого собака іншого пасажира напала на Джексона, та спотворила йому обличчя. Про це повідомляє The Atlanta Journal, передає УНН.
Ситуація сталася ще у 2017 році, проте до суду постраждалий Марлін Джексон звернувся тільки нещодавно.
Зазначається, що пасажир взяв свого собаку в салон як “тварину емоційної підтримки”.
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Під час перельоту пес раптово вскочив та вчепився Джексону в обличчя. В результаті нападу тварини, чоловікові наклали 28 швів, також додається, що той втратив чутливість у деяких частинах обличчя, а сам інцидент “зламав йому життя”.
Чоловік звинуватив авіакомпанію Delta Airlines, в тому, що працівники нічого не зробили.
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