Собака, якого взяли до літака для емоційної підтримки, спотворила пасажиру обличчя

КИЇВ. 30 травня. УНН. Пасажир Марлін Джексон, який користувався послугами авіакомпанії Delta Airlines подав до суду після інциденту, під час якого собака іншого пасажира напала на Джексона, та спотворила йому обличчя. Про це повідомляє The Atlanta Journal, передає УНН.