Бродячі собаки у РФ затягли маленьку дитину у каналізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Бродячі собаки затягли малолітню дитину в каналізаційну трубу в російському Підмосков'ї. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Mash", передає УНН.
"У Підмосков'ї бродячі собаки затягли дворічну дитину в каналізаційну трубу", - йдеться в повідомленні.
Батьки дитини і активісти шукали її кілька годин по всьому Ногінську, де це сталося.
"Знайшли тільки під вечір - у дитини множинні укуси по всьому тілу, зараз за її життя борються лікарі. Вона перебуває в украй тяжкому стані в реанімації", - сказано в повідомленні.
При цьому регіональне СУ СК РФ за фактом нападу собаки на дитини почало дослідчу перевірку.
"Попередньо встановлено, що увечері 26 травня 2019 року у дворі одного з житлових будинків в місті Ногінську на 2-річну дитину напав бродячий собака. У результаті укусів собаки дитина була госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні, де наразі їй надається вся необхідна медична допомога", - уточнили в СК РФ.
Наразі на місці події працюють слідчі, встановлюються всі обставини події. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.
Нагадаємо, у Київській області собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку.