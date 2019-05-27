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Бродячие собаки в РФ затащили маленького ребенка в канализацию

Бродячие собаки в РФ затащили маленького ребенка в канализацию

Киев  •  УНН

 • 14698 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Бродячие собаки затащили малолетнего ребенка в канализационную трубу в российском Подмосковье. Об этом сообщается на Telegram-канале "Mash", передает УНН.

"В Подмосковье бродячие собаки затащили двухлетнего ребёнка в канализационную трубу", - говорится в сообщении.

Родители ребёнка и активисты искали его несколько часов по всему Ногинску, где это случилось.

"Нашли только под вечер - у ребёнка множественные укусы по всему телу, сейчас за его жизнь борются врачи. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации", - сказано в сообщении.

При этом региональное СУ СК РФ по факту нападения собаки на ребенка начало доследственную проверку.

"Предварительно установлено, что вечером 26 мая 2019 года во дворе одного из жилых домов в городе Ногинске на 2-х летнего ребенка напала бродячая собака. В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где в настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнили в СК РФ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Киевской области собака жестко покусала восьмилетнюю девочку.

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