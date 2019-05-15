В Киевской области собака жестко покусала восьмилетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киевской области в городе Вишневое собака жестко покусала восьмилетнюю девочку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Установлено, что школьница вместе еще с двумя подружками гуляла вечером возле дома. В это время к детям подбежала собака, которая набросилась на одну из девушек. Две другие - испугались и убежали. А покусанная девочка вернулась домой и рассказала о нападении отцу, который вызвал скорую помощь", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, она находится на лечении.
Работники полиции устанавливают владельца собаки. В случае отсутствия хозяина полицейские обратятся в соответствующие местные организации, чтобы изолировать животное и установить наличие у нее опасных инфекционных болезней.
Напомним, в Николаеве собака покусала пять человек, двое из них находятся в больнице.