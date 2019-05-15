На Київщині собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Київській області у місті Вишневе собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
“Встановлено, що школярка разом ще з двома подружками гуляла ввечері біля будинку. В цей час до дітей підбігла собака, яка накинулась на одну з дівчат. Дві інші — злякались і втекли. А покусана дівчинка повернулась додому і розповіла про напад батьку, який викликав швидку медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі стан дитини задовільний, вона перебуває на лікуванні.
Працівники поліції встановлюють власника собаки. В разі відсутності господаря поліцейські звернуться до відповідних місцевих організацій, щоб ізолювати тварину та встановити наявність у неї небезпечних інфекційних хвороб.
Нагадаємо, у Миколаєві собака покусав п’ятьох осіб, двоє з них перебувають у лікарні.