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На Київщині собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку

На Київщині собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Київській області у місті Вишневе собака жорстко покусав восьмирічну дівчинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

“Встановлено, що школярка разом ще з двома подружками гуляла ввечері біля будинку. В цей час до дітей підбігла собака, яка накинулась на одну з дівчат. Дві інші — злякались і втекли. А покусана дівчинка повернулась додому і розповіла про напад батьку, який викликав швидку медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі стан дитини задовільний, вона перебуває на лікуванні.

Працівники поліції встановлюють власника собаки. В разі відсутності господаря поліцейські звернуться до відповідних місцевих організацій, щоб ізолювати тварину та встановити наявність у неї небезпечних інфекційних хвороб.

Нагадаємо, у Миколаєві собака покусав п’ятьох осіб, двоє з них перебувають у лікарні.

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