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Собачьи туалеты за полмиллиона установят в Одессе

Собачьи туалеты за полмиллиона установят в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. 455 тысяч гривен выделит мэрия Одессы на установку 69 урн с собакопакетами. Соответствующий тендер был проведен мэрией 20 сентября, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro

Каждая урна будет выполнена из оцинкованной стали. Установка будет состоять из опоры, информационной таблички, бокса с новыми пакетами и специальным контейнером для использованных пакетов. Данные установки появятся в 23 местах Одессы: в парке Шевченко, парке Победы, парке “411 батарея”, на Куликовом поле и в других местах.

Проект “Экологичные собакопакеты в каждый сквер” стал одним из победителей Общественного бюджета - 2021. Подобный проект уже реализовывали в прошлом году. Тогда в одесских парках и скверах было установлено 106 уборных для домашних питомцев.

Отметим, что стоимость одной урны составляет примерно 6,5 тыс. грн. Добавим, что на сайтах Rozetka и Prom стоимость подобных туалетов составляет от 3,3 до 3,5 тыс. грн. 

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