Собачі туалети за пів мільйона встановлять в Одесі

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. 455 тисяч гривень виділить мерія Одеси на установку 69 урн з собакопакетами. Відповідний тендер був проведений мерією 20 вересня, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.

Кожна урна буде виконана з оцинкованої сталі. Установка буде складатися з опори, інформаційної таблички, боксу з новими пакетами і спеціальним контейнером для використаних пакетів. Ці установки з'являться у 23 місцях Одеси: у парку Шевченка, парку Перемоги, парку "411 батарея", на Куликовому полі і в інших місцях.

Проект "Екологічні собакопакети в кожен сквер" став одним з переможців Громадського бюджету - 2021. Подібний проект вже реалізовували торік. Тоді в одеських парках і скверах було встановлено 106 вбиралень для домашніх вихованців.

Відзначимо, що вартість однієї урни становить приблизно 6,5 тис. грн. Додамо, що на сайтах Rozetka і Prom вартість подібних туалетів становить від 3,3 до 3,5 тис. грн.

Українські Національні Новини

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