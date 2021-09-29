Собачі туалети за пів мільйона встановлять в Одесі

Кожна урна буде виконана з оцинкованої сталі. Установка буде складатися з опори, інформаційної таблички, боксу з новими пакетами і спеціальним контейнером для використаних пакетів. Ці установки з'являться у 23 місцях Одеси: у парку Шевченка, парку Перемоги, парку "411 батарея", на Куликовому полі і в інших місцях.

Проект "Екологічні собакопакети в кожен сквер" став одним з переможців Громадського бюджету - 2021. Подібний проект вже реалізовували торік. Тоді в одеських парках і скверах було встановлено 106 вбиралень для домашніх вихованців.

Відзначимо, що вартість однієї урни становить приблизно 6,5 тис. грн. Додамо, що на сайтах Rozetka і Prom вартість подібних туалетів становить від 3,3 до 3,5 тис. грн.