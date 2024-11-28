Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума не впервые использует тему коррупционных активов МСЭК для создания собственного имиджа. Однако, вместо конкретных действий она рассказывает о совещаниях и предлагает обсуждение изменений в законодательство, пишет УНН.

Детали

В своем сообщении в ТГ-канале Елена Дума в очередной раз подчеркнула, что АРМА уже разыскало значительный объем активов по делу МСЭК и готово к управлению ими. В то же время вместо отчета о реальных результатах, глава АРМА говорит о "совещаниях", "инициативах" и необходимости законодательных изменений. Но такие заявления звучали и раньше, без каких-либо заметных изменений в работе агентства.

В частности, Елена Дума рассказала об совещании с главой ВАКС и подчеркнула необходимость изменений норм передачи вещественных доказательств в АРМА в Гражданском кодексе. Кроме того, глава агентства заявила, что арестованные средства не должны "просто храниться как вещественные доказательства". Однако, здесь встает вопрос - а разве не "управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения" является одним из основных направлений деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов?

"Призываю правоохранительные органы, суды и причастные институты к сотрудничеству в решении этой системной проблемы. Каждая гривна коррупционных активов должна работать на восстановление справедливости и укрепление нашего государства", - заявила Елена Дума, подчеркивая важность своей инициативы и тем самым фактически намекая, что именно ее агентство делает больше всего для наполнения бюджета, в отличие от других институтов.

Коррупционные активы действительно могли бы работать на экономику и оборону, но для этого нужны не просто заявления, а четкая стратегия и ответственное руководство.

Ранее Елена Дума уже несколько раз подчеркивала свою "роль" в разоблачении коррупционных схем в МСЭК и намекала, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в МСЭК. Тогда глава АРМА не только описала свой "героический путь" борьбы с коррупцией, но и косвенно приписала себе заслуги за ликвидацию медицинских комиссий.

Добавим

В Transparency International Ukraine по случаю 9 годовщины создания АРМА заявили, что сейчас этот орган нуждается в существенном реформировании и практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавалось. Антикоррупционные активисты указали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, совмещенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а взамен рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты подчеркивали, что агентство больше сосредоточено на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит отметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.