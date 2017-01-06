Снежная метель в Одессе внесла коррективы в работу аэропорта
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за снежной пурги в Одесской области, отменен ряд авиарейсов. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского аэропорта.
Утром был принят и отправлен борт до Стамбула. Сейчас уже отменены два из Киева и Стамбула, проводится очистка взлетно-посадочной полосы. Кроме того, уже известно, что задерживаются самолеты из Вены, Минска и Стамбула на 16:00.
Кроме того, запрещено движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000 - 306 + 149 с 12:00 6 января 2017 года.