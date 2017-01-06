Снігова заметіль в Одесі внесла корективи в роботу аеропорту

Зранку було прийнято та відправлено борт до Стамбула. Наразі вже скасовано два із Києва та Стамбула, проводиться очищення злітно-посадкової смуги. Крім того, вже відомо, що затримуються літаки з Відня, Мінська і Стамбула на 16:00.

Крім того, заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-15 “Одеса-Рені”: км 84+000 — 306+149 з 12:00 6 січня 2017 року.

Також перекрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.