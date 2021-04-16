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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 179198 просмотра

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Гору Поп Иван Черногорский снова засыпает снегом

Гору Поп Иван Черногорский снова засыпает снегом

Киев  •  УНН

 • 18694 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в пятницу утром составляет −8°С, небольшой снег. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Цитата

“По состоянию на 8:00 16.04.2021 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 12-13 м/с. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха −8°С”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине сегодня ожидается снова дождливая погода, на западе возможно с мокрым снегом. Воздух днем местами прогреется до 16 градусов тепла.

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