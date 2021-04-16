Гору Поп Иван Черногорский снова засыпает снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в пятницу утром составляет −8°С, небольшой снег. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
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“По состоянию на 8:00 16.04.2021 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 12-13 м/с. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха −8°С”, — говорится в сообщении.
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В Украине сегодня ожидается снова дождливая погода, на западе возможно с мокрым снегом. Воздух днем местами прогреется до 16 градусов тепла.